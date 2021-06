Marieke Derksen: ’Ik heb de neiging te ontsporen’

Als hoofd van de succesvolle Uitgeverij Inside is Marieke Derksen veel meer dan ’de dochter van’. Ⓒ ANP/HH

Terwijl haar vader Johan tijdens dit EK tweemaal daags, primetime, te zien is op SBS6, blijft dochter Marieke Derksen liever achter de schermen actief. Maar net zo rap van tong als haar oude heer, levert ze met haar Uitgeverij Inside de ene na de andere bestseller af. „Werk en privé lopen bij mij moeiteloos in elkaar over. Ik ben al negen jaar samen met mijn vriend en hij vindt het nog steeds ziekelijk dat ik altijd maar mijn telefoon opneem.”