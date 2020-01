Huis bijna verkocht, maar ANDRÉ BLIJFT!

Meteen was er al veel belangstelling voor het pand en twee potentiële kopers waren zelfs zo enthousiast dat zij de komiek aan het denken zetten: „Wat een mooi huis, en dit en dat, en die tuin, eigenlijk was ik het wel met ze eens. Ik heb op de gracht alles wat ik wil. Vijftien jaar liefde zit er in dat pand. Het is groot, ja, en Martin en mij leek het eerst een goed idee dat ik daar niet zou blijven maar buiten het centrum een nieuwe start in een mooi appartement zou maken. Toch dacht ik ineens: ’gaat het allemaal niet te snel? Waar ben ik mee bezig?’”

Gelukkig kon André gisteren een hoop bestelde interieurspullen nog afbestellen en inmiddels heeft hij de knoop doorgehakt. Hij heeft de enthousiaste kijkers moeten teleurstellen, de makelaar gevraagd het pand uit de verkoop te halen en is vastbesloten die nieuwe toekomst gewoon te gaan beginnen op de plek waar hij altijd zo gelukkig was.

