Pulp-bassist Steve Mackey (56) overleden

„We zijn geschokt en er kapot van dat we afscheid hebben genomen van mijn briljante en mooie echtgenoot”, zegt de vrouw van Mackey. Ze noemt hem „de meest getalenteerde man” die ze kende en een „uitzonderlijk muzikant, producer, fotograaf en filmmaker.”

Mackey maakte sinds 1989 deel uit van Pulp, de band rond Jarvis Cocker. In de jaren negentig kende de groep, met name in eigen land, verschillende successen met singles als Common People, Disco 2000 en Lipgloss.

In Nederland scoorde de groep geen grote hits maar de platen Different Class en This Is Hardcore behaalden wel de albumlijst. Sinds 2015 bereikte Common People ook regelmatig de Top 2000 van NPO Radio 2.