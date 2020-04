Het absolute meesterwerk van The Kinks

The Kinks in 1968, kort na het opnemen van ’Village Green’, v.l.n.r.: Pete Quaife, Dave Davies, Ray Davies (liggend) en Mick Avory. Ⓒ Getty Images

Die eeuwige en door de buitenwereld gecreëerde strijd tussen The Beatles en The Rolling Stones kennen we nu wel. Het wordt tijd dat we die andere legendarische band, The Kinks, uit de schaduw trekken. En dat doen we met een eerbetoon aan misschien wel het beste én meest onderschatte popalbum van de jaren zestig: The Kinks are The Village Green Preservation Society.