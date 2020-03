Daniel Radcliffe ontkent besmet te zijn met coronavirus

Maar aan Buzzfeed News laat de woordvoerder van de Harry Potter-acteur weten dat de geruchten zeker niet waar zijn. De tweet werd honderden keren gedeeld, vooral nadat twee bekende journalisten van The New York Times en Politico dat ook deden. Later boden zij hun excuses aan toen bleek dat het ging om nepnieuws.

Het Twitter-account is offline gehaald. De mensen achter de tweet zeiden dat ze verschillende redenen hadden om het nepnieuws te verspreiden. Sommigen zeiden dat ze het deden om een grap uit te halen, anderen zeiden dat ze mensen wilden laten inzien hoe makkelijk nepnieuws zich verspreidt. Een van hen zei financieel te profiteren door het delen van nepnieuws, maar kon daar voor geen bewijs leveren. De groep zegt vaker hoaxes te gaan verspreiden.