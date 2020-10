Evenementenbouwers boos over ’willekeur’ in ontheffingen

De branchevereniging zegt „verbijsterd” te zijn over de „grote onsamenhangendheid” in het ontheffingsbeleid, waar de veiligheidsregio’s over beslissen en noemt dat „onacceptabel.” Omdat niet alle veiligheidsregio’s al besluiten hebben genomen over een ontheffing, worden evenementen die de komende weken gepland waren geannuleerd. De vereniging wil dat de overheid ingrijpt en zo snel mogelijk met „duidelijke en rechtvaardige criteria” komt over het wel of niet verlenen van een ontheffing.

Met name in Rotterdam, Den Haag en Utrecht is nog veel onduidelijk. Als voorbeeld noemt de branchevereniging de gemeente Amsterdam, waar tien culturele instellingen meer dan de huidige toegestane 30 bezoekers mogen ontvangen omdat deze volgens burgemeester Femke Halsema van internationaal, nationaal of regionaal belang zijn en de ruimte hebben.

Volgens de vereniging zijn er genoeg andere zalen die eenzelfde belang hebben, maar die nu gesloten moeten blijven. De Alliantie wil dat alle culturele podia de 1,5-meterregel naleven, anders komt de onderlinge concurrentiepositie in gevaar.

De vereniging benadrukt dat de evenementenbranche „keihard” is getroffen door de coronacrisis. Ook heeft de branche „fors geïnvesteerd” om met de 1,5-metermaatregelen alsnog evenementen door te kunnen laten gaan.

AFAS Live

AFAS Live uit donderdag ook verbijstering over de ontheffingen. AFAS Live, die het al moeilijk had onder de eerder geldende maatregelen, dreigt hierdoor voor langere tijd dicht te moeten.

„Wij zijn ook een instelling die van cruciaal belang is in de culturele infrastructuur. Enige verschil met de uitgezonderde instellingen is dat wij geen subsidie ontvangen en onze eigen broek moeten ophouden”, zo laat AFAS in een verklaring weten. AFAS Live kan momenteel meer dan 100 mensen veilig ontvangen en de zaal snapt dan ook niet dat er geen ontheffing is verleend.

„Wij begrijpen de zorg van het kabinet en de noodzakelijke maatregelen. Maar AFAS Live heeft de afgelopen periode, tijdens hun evenementen, juist bewezen geheel coronaproof te zijn. Hier hebben wij veel in geïnvesteerd. De gemeente heeft hier kennis van genomen en uitgesproken hier zeer tevreden over te zijn.”

AFAS Live zette de afgelopen tijd maar 20 procent van de capaciteit in en werkte onder meer met toegewezen zitplaatsen en brede looppaden. Ook werden er extra hygiënemaatregelen genomen. „Kortom, we hebben het hier over ruim opgezette, gecontroleerde omgevingen waarin men veiliger kan verblijven dan in menig andere situatie, zeker in vergelijking met een aantal instellingen die wel een ontheffing hebben gekregen.”

Ziggo Dome

Eerder liet de naburige Ziggo Dome ook al weten zeer teleurgesteld te zijn. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hield nog wel de optie open dat er mogelijk nog meer instanties bij de nu tien genoemde uitzonderingen komen maar op welke termijn dat gebeurt en of de Ziggo Dome en AFAS Live daar onder vallen is nog maar de vraag.

AFAS Live heeft uit voorzorg al de vijf geplande concerten van The Analogues tussen 9 en 11 oktober afgezegd. De Ziggo Dome zit in zijn maag met de Avond van de Filmmuziek die in hetzelfde weekend plaatsheeft. Daarvoor zou eigenlijk al de opbouw moeten beginnen. Een definitieve annulering voor de vier shows is er nog niet.