Glennis Grace voorlopig achter slot en grendel

Glennis Grace Ⓒ ANP/HH

Glennis Grace komt maandag nog niet vrij. De zangeres en twee andere verdachten in het onderzoek naar geweldsincidenten in een supermarkt, afgelopen zaterdag, blijven op last van de officier van justitie vastzitten. Dat laat de politie in Amsterdam weten. Tot het moment van een eventuele voorgeleiding of heenzending doet de politie geen verdere mededelingen.