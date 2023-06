Luuk Ikink terug op tv na vaderschapverlof: ’Ongelofelijke weelde’

Luuk en zijn vrouw Simone Wijnands verwelkomden op vrijdag 12 mei zoontje Hielke Ingmar Ikink, waarna de presentator drie weken ouderschapsverlof opnam. Aan de vooravond van zijn terugkeer op televisie laat Luuk via sociale media van zich horen.

Op Instagram geeft hij een update: „Drie fantastische en ontzettend bijzondere weken achter de rug! Met Hielke gaat alles uitstekend, tevreden en lief ventje! Met een hele trotse broer en zus. We hadden mazzel, want de andere kinderen hebben zelfs een week pinkstervakantie gehad! Ongelofelijke weelde is het geweest, om nooit te vergeten.”

Wallen

Maar helemaal ontspannen zijn de afgelopen weken niet verlopen, zo verklapt Luuk in zijn bericht: „Weer aan de slag bij RTL Boulevard. Als je denkt: 'Hee wat heeft Luuk mooie nieuwe schoenen', dan zijn dat mijn wallen!”