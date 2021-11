Dit waren de laatste woorden van cameravrouw Halyna Hutchins

Enkele ogenblikken ervoor had Baldwin zich tijdens een repetitie voorbereid op een schietscène. Hij oefende met het trekken van zijn revolver uit het holster. In dat wapen zat één echte kogel in plaats van alleen losse flodders. De 42-jarige Hutchins werd door die kogel dodelijk getroffen.

Volgens de LA Times strompelde de cameravrouw vlak nadat ze was geraakt achteruit en viel ze in de armen van een crewlid. Op dat moment stroomde het bloed volgens de krant uit haar borst. Ondertussen viel ook regisseur Joel Souza gewond op de grond. „Dokter!”, zou iemand op dat moment hebben geroepen. Enkele uren nadat Hutchins werd geraakt, overleed ze. Souza raakte niet ernstig gewond en kon na een behandeling aan zijn schouder naar huis.

Alec Baldwin Ⓒ ANP/HH

’Nalatigheid’

Zaterdag liet Baldwin zich tegenover de pers voor het eerst uit over het schietincident op de filmset. „Halyna was mijn vriendin”, vertelde hij over de band met zijn collega. Hij zou geregeld contact hebben met de familie van Hutchins en zei „ze te steunen waar ik kan”.

Een aantal dagen na het schietincident deelde crewlid Serge Svetnoy op sociale media de laatste foto die van Hutchins was gemaakt in levende lijve. Hij schreef daarbij: „Ik stond vlak naast haar toen ze werd getroffen. Ik had haar in mijn armen toen ze stierf. Haar bloed kleefde aan mijn handen... De dood van Halyna is het gevolg van nalatigheid en onprofessionaliteit.”