Marco Borsato: ’Ik was de zin voor mijn vak een beetje kwijt’

„Ik ben weer aan het opklimmen. Ik ben uit een dal geklommen”, blikte de zanger terug. Nu kijkt hij weer vol ’goede moed naar de toekomst. „Ik heb weer zin in wat ik deed, ik was de zin voor mijn vak een beetje kwijt. Ik had het echt even lastig.”

Eerder dit jaar bracht Borsato na een mediastilte van een jaar zijn nieuwe single Een Moment uit. Later volgde het nummer Hef Je Glas. Ook is de zanger sinds een paar maanden weer aan het daten met Leontine.