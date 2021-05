Rattenvanger houdt vrouw en kind verborgen

Een opstandige puber, een 20 jaar oudere liefde, een onbewoond eiland en een ongeplande zwangerschap. Het zouden met hetzelfde gemak ingrediënten kunnen zijn voor een idyllische romance, in de stijl van The Blue Lagoon. Maar in de vaardige handen van Marion Pauw, die met Vogeleiland haar comeback als thrillerschrijfster viert, leveren ze een onthutsende thriller op. Na het lezen zullen Kampen en de IJsseldelta nooit meer hetzelfde zijn.