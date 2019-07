Jerry Seinfeld biedt excuses aan

In een promofilmpje voor zijn Netflix-serie zei Jerry: „Hier bij Comedians In Cars Getting Coffee hebben we gemerkt dat we een aantal shows, hoe zal ik het zeggen, hebben beïnvloed. En we zijn er trots op dat anderen onze stijl hebben opgemerkt en zich hebben laten inspireren. Het enige dat we daarbij willen aanmerken: als je ons gaat neppen, doe het dan goed.”

Britse acteur Robert Llewellyn wees de comedian er echter al snel op dat zijn serie Carpool al in 2009 op YouTube startte en in het televisieseizoen 2010-2011 werd uitgezonden, terwijl Comedians In Cars Getting Coffee pas in 2012 uitkwam.

Jerry gaf zijn ongelijk meteen ruiterlijk toe. „Excuses, ik had niet eerder van deze show gehoord”, liet hij weten aan Llewellyn, die de verontschuldigingen digitaal aanvaardde.