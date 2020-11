GTST opnieuw door de wasstraat

De afgelopen maanden is er behoorlijk wat werk verzet om de soap ’2020-proof’ te maken. Zo is een deel van de jonge acteurs uit de soap geschreven, zijn verhaallijnen realistischer van aard, kregen decors een lik verf, is de muziek aangepakt én maakte – voor het eerst in bijna tien jaar – een compleet nieuwe familie zijn intrede in Meerdijk.

Hoewel er een voorzichtige, stijgende lijn in de kijkcijfers van de soap te zien is, worden er binnenkort opnieuw veranderingen doorgevoerd. „Er staan komend voorjaar nog wat verrassingen op stapel en dan gaan we ook de look and feel van de serie aanpassen”, aldus Van der Vorst.