Ruud de Wild wint podcastprijs, Jensen grijpt ernaast

„Ik ben heel erg blij met deze Dutch Podcast Award. Een oprecht gesprek zonder grenzen en meningen, maar pure interesse. Het mooiste wat er is”, reageert Ruud de Wild.

Robert Jensen viel niet in de prijzen. Hij was genomineerd voor twee Dutch Podcast Awards, maar die prijzen gingen donderdag naar anderen. Jensen wil zich meer richten op podcasts nu zijn programma niet op televisie te zien is. Jensen zelf was genomineerd voor de prijs voor beste host, maar die ging naar Lamyae Aharouay.

Zij versloeg ook andere genomineerden, zoals Domien Verschuuren, Jan Roos, wielrenner Laurens ten Dam, dj Patrick Kicken, Ruud de Wild en David Achter de Molen, de voormalige zanger van rockband John Coffey. De award in de categorie Media en Opinie ging naar De Krokante Leesmap van BNNVARA.

Profwielrenner Laurens ten Dam won wel een award, in de categorie Sport. In de podcast Live Slow Ride Fast vertelt hij over de wereld van het wielrennen. De Brand in het Landhuis, gemaakt door Simon Heijmans en omroep NTR, won donderdag de prijs voor beste podcast in de categorie Verhalend.

Podcasts trekken steeds meer luisteraars. Diensten als Spotify steken daarom veel geld in zulke reeksen.