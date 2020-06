NPO: controversiële series mogen blijven

Volgens NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman verdient het onderwerp prioriteit. „Daarom gaan we nog deze zomer samen met de omroepen een themadag organiseren over racisme en discriminatie. Dit zal plaatsvinden op tv, radio en online.”

Ogen van nu

Momenteel ligt er een hele reeks oude films en series onder vuur omdat deze, met de ogen van nu, ongepaste teksten of beeldtenissen bevat. In Groot-Brittannië werden bijvoorbeeld afleveringen van Fawlty Towers en Little Britain offline gehaald vanwege vermeend racisme.

In de Verenigde Staten is inmiddels zelfs Forrest Gump ’fout’. Hoewel de film uit 1994 onder meer door Vietnamveteranen, gehandicapten en de zwarte gemeenschap als emanciperend wordt beschouwd, zou deze kwetsend zijn voor linkse activisten. Zij zouden volgens Variety belachelijk worden gemaakt.

Zo ver laat de NPO het niet komen. Waar nodig zullen fragmenten die het onderwerp discriminatie raken, vooraf van context voorzien. „Beelden worden pas verwijderd als omroepen en makers het daar - om hun moverende redenen - over eens zijn.