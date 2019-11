Kijkcijfers Ladies Night blijven dalen

Ondanks de dalende cijfers, werd er woensdagavond veel op Twitter gepraat over Ladies Night. Zo vertelde zangeres Roxeanne Hazes over de totale zenuwinzinking die zij recent had en bekende advocaat Natacha Harlequin, na het racisme-voorval tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior, van haar zoon te horen dat hij vrijwel dagelijks racistische opmerkingen naar zijn hoofd krijgt.

„Ja, mama, dit maak ik elke week wel mee, zei mijn zoontje aan de keukentafel. Ik werd echt even stil, ik wist dat niet. Elke week zegt er wel iemand k-Surinamer tegen hem, of jij hebt een huid als poep.” Haar zoon bekende dit niet te vertellen, omdat hij het zo erg voor zijn moeder vindt als zij hier verdrietig van zou worden. „En wat wil je dan doen, vroeg hij. Wil je elke dag langs gaan bij de juf? Ik vind het vooral voor jou ook zo erg, want jij bent ook bruin.”