NPO investeert in dramaseries

Drama krijgt een extra impuls bij de NPO. Dramaseries zijn belangrijk voor de online-strategie van ’Hilversum’ en voor de groei van de dienst NPO Start Plus, waar naast dramaseries ook documentaires en titels van NPO 3 populair zijn.

Suzanne Kunzeler, genrecoördinator drama, zegt dat de publieke omroepen versnellen op het gebied van drama. Een van de hoogtepunten van de publieke omroep wordt de achtdelige serie Hoogvliegers, een dramaserie van de EO in samenwerking met de luchtmacht over jonge F-16-vliegers in opleiding. Kunzeler noemt Hoogvliegers, vanaf januari op NPO 1, de Nederlandse Top Gun. „Dit zie je niet vaak en de lat ligt hoog, er is ook extra financiering naartoe gegaan omdat we kwalitatief de lat willen halen”, zegt Kunzeler. De jonge hoofdrolspelers in Hoogvliegers zijn Josha Stradowski, Soy Kroon en Sinem Kavus. Komend najaar begint op NPO 1 de nieuwe serie Dit zijn wij, gebaseerd op de Amerikaanse NBC-hit This Is Us. Volgend jaar keert de populaire BNNVARA-serie Oogappels terug.

Stanley H.

Nieuw is ook Stanley H., vanaf zondag 13 oktober op NPO 3, geïnspireerd op het leven van de crimineel Stanley Hillis. Acteur Jeroen Spitzenberger speelt de hoofdrol in de misdaadserie van KRO-NCRV. Een week later begint op NPO 3 ook Harkum, waarin acteur Bas Hoeflaak (Sluipschutters) de rol van burgemeester speelt van het fictieve dorp dat plotseling over een enorm vermogen beschikt en een megalomaan plan ontwikkelt. In november begint de nieuwe Vlaams-Nederlandse dramaserie Keizersvrouwen, die zich afspeelt in de wereld van de highclass escort. In januari begint het laatste seizoen van Smeris.

Lies Visschedijk en Guy Clemens spelen de hoofdrollen in de nieuwe dramaserie Het A-Woord, die de EO vanaf 23 oktober uitzendt op NPO 1. Deze serie gaat over een gezin waarbinnen het jongste kind autisme heeft.

Dramaseries voor jong en oud

Kunzeler zegt dat de publieke omroep zich onderscheidt van commerciële stations door dramaserie voor alle leeftijdsgroepen te maken, voor jong en oud. Jeugddrama van de NPO vindt zijn weg via onder meer het YouTube-kanaal van NPO 3 en de website NPO3.nl Een aantal webseries krijgt volgend jaar een vervolg op televisie, zoals Anne+ en De Slet van 6 VWO. Series als Spangas, Flikken Rotterdam en Brugklas blijven.

Op NPO 2 komen geen dramaseries om meer ruimte te scheppen voor documentaires. Dat is een bewuste keuze van de NPO. Drama dat voor de tweede zender in ontwikkeling was, wordt overgeheveld naar NPO 1 en NPO 3. „In de toekomst willen we ons focussen op groots drama op NPO 1 en iets meer doelgericht drama of vernieuwende dramaseries voor een kleinere doelgroep op NPO 3”, zegt Kunzeler. De zondagavond wordt een vaste drama-avond op NPO 3. Deze zender opende zondagavond met Grenslanders, een samenwerking met de Vlaamse omroep VRT.