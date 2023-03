Operatie aan vinger blink-182-drummer Travis Barker geslaagd

„Bedankt voor de liefde en het begrip deze week”, schrijft de drummer. Vanwege de operatie moesten verscheidene concerten worden uitgesteld. „Het was een moeilijk besluit, maar uiteindelijk zou ik zonder deze operatie niet meer kunnen drummen. Het was onvermijdelijk geweest dat mijn vinger dan weer uit de kom was gegaan.”

De muzikant sloeg begin vorige maand zijn vinger uit de kom tijdens repetities. Een paar weken later blesseerde hij dezelfde vinger opnieuw. De groep zou de tour eigenlijk op 11 maart in Mexico beginnen, maar heeft alle shows die in maart en april gepland stonden van de agenda gehaald. Barker belooft ’snel’ weer op het podium te verschijnen.