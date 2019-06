Cuba Gooding Jr. beschuldigd van betasten vrouw

De 30-jarige vrouw heeft aan de agenten verteld dat de acteur haar rond 21:00 uur bij haar borsten greep, terwijl ze in gesprek waren in een club in Manhattan. Dit meldt Page Six. Volgens de bronnen rondom de politie heeft de vrouw gezegd dat Gooding ’behoorlijk beneveld’ was. Naar verluidt moest er zelfs de beveiliging aan te pas komen, omdat de twee een woordenwisseling hadden na het incident.

Op camerabeelden is te zien dat hij vlak na het vermeende incident de club verlaat. Pas rond 1 uur ’s nachts belde de vrouw de politie. Agenten die reageerden op het telefoontje konden de acteur nergens vinden. De zaak zou ondertussen uitbesteed zijn aan een speciale afdeling die op zoek zijn naar Gooding. Het management van de acteur heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.