Jaap Jongbloed: drie mijlpalen in één jaar

Ⓒ Ruud Baan

Het programma Opgelicht?! viert dinsdagavond zijn twintigjarig bestaan. Maar feestelijk is de uitzending nauwelijks te noemen, zegt presentator Jaap Jongbloed. „Het is een jubileum met een enigszins donker randje, omdat na twee decennia oplichting nog steeds aangepakt moet worden. Het zou mooi zijn als we onszelf de komende twintig jaar overbodig kunnen maken.”