Mattie en Marieke met RadioSter naar huis

In haar dankspeech richtte Marieke zich tot de andere genomineerden. „Het was een voorrecht om met jullie genomineerd te zijn”, zei ze tegen NPO Radio 2-collega’s Annemieke Schollaardt en Emmely de Wilt. Marieke biechtte daarbij op dat ze vorige maand veel naar Radio 2 luisterde door de Top 2000.

Met haar derde award komt Marieke op gelijke hoogte met Annemieke, die ook drie keer werd uitgeroepen tot beste radiopresentatrice. Recordhoudster is Claudia de Breij die tussen 2006 en 2014 zes keer won.

Marieke maakt sinds september 2018 de ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic. Haar radiomaatje Mattie Valk won eerder donderdagavond de Zilveren RadioSter Man.

Marconi Oeuvre Award

Ilse DeLange heeft Daniël Dekker tijdens het Gouden RadioRing Gala bedankt voor wat hij door de jaren heen betekende voor het Eurovisiesongfestival. Dat deed ze vlak voordat ze hem de Marconi Oeuvre Award overhandigde. „Ik ben je eeuwig dankbaar voor je vertrouwen en ruimte”, vertelde de zangeres hem.

Ze wilde een persoonlijk woord kwijt over het songfestival, waar Dekker volgens DeLange jarenlang de drijvende kracht achter is geweest. „Toen ik me niet al te positief had uitgelaten over het festival, vroeg jij mij: wat zou jij dan doen?”

Daar had zangeres wel een antwoord op. „Je hebt me de gelegenheid gegeven om een totaal onbekende artiest een podium te geven”, zei ze. En daarmee won Nederland in 2019 met Duncan Laurence voor het eerst sinds 1975 het songfestival. „Je bent voor mij op de barricaden gaan staan om mij te supporten en voor mij te vechten. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor.”

Dekker wordt door de jury vooral geprezen vanwege „zijn ongekend succesvolle radio-carrière, zijn herkenbare stem en eigen geluid. Een allemansvriend, met radio in zijn hart. Diep in zijn hart.” Afgelopen jaar nam Dekker na dertig jaar afscheid van de AVROTROS, waar hij jarenlang de programma’s Gouden Uren en Muziekcafé maakte. Momenteel is Dekker werkzaam voor NPO Radio 5 bij Omroep MAX, waar hij naast zijn eigen programma ook eindverantwoordelijk is voor alle uitzendingen.

Gouden Radioring

Het NPO Radio 2-radioprogramma Jan-Willem Start Op van BNNVARA heeft donderdagavond de Gouden RadioRing 2020 gewonnen. De ochtendshow van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte kreeg de meeste stemmen van het publiek.

„Ik moest vanochtend terugdenken aan een mentorgesprek tijdens de middelbare school. Mijn mentor vroeg wat ik later wilde worden, ik zei straaljagerpiloot. Maar wat als dat niet lukte?”, vertelde Jan-Willem bij het ontvangen van de prijs. „Ik moest een beroepskeuzetest doen van mijn mentor, maar ik wist precies wat ik wilde. Bij de radio werken. Mijn droom was een ochtendshow maken en dit is zo’n fantastische bekroning. Ik kan het met geen woorden beschrijven.”

De jaarlijkse publieksprijs werd donderdag uitgereikt door Suzan & Freek tijdens het RadioRing Gala in Theater Gooiland in Hilversum. Vorig jaar ging de prijs naar Veronica Inside van Radio Veronica. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ochtendshow van Radio 2 de RadioRing wint. Drie jaar geleden won Ekdom in de Ochtend, de voorganger van Jan-Willem Start Op.

Andere genomineerden voor de vijftiende Gouden RadioRing waren de programma’s Arbeidsvitaminen (NPO Radio 5), Mattie & Marieke (Qmusic), Kinkstart (KINK) en The Boom Room (SLAM!). De ochtendshow van Marieke Elsinga en Mattie Valk greep voor het tweede jaar op rij mis. Beide presentatoren grepen donderdag wel de Zilveren RadioSterren.

Ook Arbeidsvitaminen wist voor de tweede keer een Ring-nominatie niet te verzilveren. Het programma, dat dit jaar 75 jaar bestaat, was ook in 2010 genomineerd.