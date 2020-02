’Matthijs van Nieuwkerk blijft bij NPO als presentator DWDD’

Van Nieuwkerk heeft de afgelopen maanden openlijk over het einde van zijn immens succesvolle programma gespeculeerd. Zo zei hij in augustus tegen maandblad LINDA: „Ik heb het idee dat zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen. Vijftien jaar is ook een mooie tijd, niet?”

Na de aankondiging van het afscheid van Jeroen Pauw, begin december, voedde Van Nieuwkerk geruchten over een einde aan zijn hitshow alleen maar meer door te suggereren dat hij zelf nog even wachtte met een mededeling om Pauw zijn podium te gunnen. Het was niet duidelijk of hij het serieus meende, of een grapje maakte.

Deadline gemist

De belofte nog vóór het einde van het jaar duidelijkheid te verschaffen, maakte hij echter niet waar. Dat lijkt er alles mee te maken te hebben dat een nieuw seizoen DWDD toch weer in de lucht hangt. Het management van de presentator wil het nieuws bevestigen noch ontkennen.

Als het BnnVara en de NPO inderdaad lukt om Van Nieuwkerk binnenboord te houden, is dat een belangrijke slag in talkshowland. Aan RTL en Talpa heeft het niet gelegen: die stonden te popelen om de sterpresentator dit jaar als grote zomeraanwinst te presenteren.

De NPO had bovendien al reden om opgelucht adem te halen, omdat Op1 het als vervanger van Jinek en Pauw veel beter doet dan verwacht. Eigenlijk was het programma een noodgreep omdat verschillende presentatoren weigerden de job full-time op zich te nemen.

Impliciete bevestiging

Een woordvoerder van BnnVara bevestigt dat er ’nieuws zit aan te komen’. „Concreter wordt het niet.” Met die mededeling lijkt de omroep impliciet te bevestigen dat Van Nieuwkerk en DWDD ook na de zomer bij BnnVara blijven.

Ex-collega’s Jeroen Pauw (BnnVara) en Eva Jinek (KRO-NCRV) wachtten immers met het bekendmaken van hun vertrek tot kort voor het einde van het seizoen. Van Nieuwkerk is sowieso nog tot eind maart op de buis.