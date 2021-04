William en Catherine delen nieuwe foto’s ter ere van huwelijksjubileum

„Wat een prachtig paar en wat bieden zij ons veel hoop voor de toekomst van het Verenigd Koninkrijk. Zij gaan het fantastisch doen tegen de tijd dat William gekroond wordt tot koning en Catherine zijn ’queen consort’ wordt. Zij belichamen de toekomst, zonder daarbij de traditie van het verleden uit te wissen. Koningin Elizabeth en prins Charles mogen trots zijn op hun opvolgers”, aldus een volger.

Veel fans weten nog elk detail van het huwelijk na te vertellen. „Ik keek thuis samen met een groep vriendinnen en we hadden er helemaal een feestje van gemaakt. Alles was prachtig, maar het moment dat Catherine uitstapte en we haar bruidsjurk konden zien...ja, dat was wel heel bijzonder. Ze zag er schitterend uit en eerlijk gezegd lijkt ze in 10 jaar ook niet veel ouder geworden. Ze is nog steeds beeldschoon en altijd stralend”, schrijft een fan.

William en Catherine trouwden op 29 april 2011 in Westminster Abbey. De twee leerden elkaar kennen aan de Universiteit van St. Andrews, waar ze beiden studeerden. Hun liefde werd bezegeld met de komst van hun drie kinderen George (7), Charlotte (5) en Louis (3).