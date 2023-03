Prinses Elisabeth langer in Egypte

Elisabeth bracht de afgelopen dagen met haar moeder een bezoek aan het Afrikaanse land. Koningin Mathilde vloog donderdagavond al terug, maar haar dochter blijkt nog even in Egypte te blijven. De komende dagen wil ze Belgische leeftijdsgenoten ontmoeten die in de hoofdstad Caïro studeren.

De afgelopen week bestond vooral uit officiële plichtplegingen. Zo bezocht ze met haar moeder belangrijke archeologische vindplaatsen. Zo betraden zij onder meer de tombe van de bekende farao Toetanchamon in de Vallei der Koningen. Ook stond een bezoek aan een tentoonstelling over Belgische egyptologie op het programma.

Koningin Elisabeth, de betovergrootmoeder van de prinses, had een speciale band met het land. Tijdens de reis liet Elisabeth weten dat ze haar verre familielid als voorbeeld ziet: „Ze was avontuurlijk, had een passie voor Egypte, maar ook voor muziek. Zij was ook sociaal geëngageerd. Graag zou ik in de toekomst op haar willen lijken.”