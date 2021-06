Sandra van Nieuwland: ’Ik ben nóóit weggeweest’

Deze week komt Sandra met nieuw werk. ,,Maar ik heb de afgelopen jaren nooit stilgestaan.’’ Ⓒ iamkat

Singer-songwriter Sandra van Nieuwland (44) is terug van weggeweest. Althans zo lijkt het, maar in werkelijkheid is de Haarlemse nóóit met stille trom vertrokken. Sterker nog, de zangeres is druk bezig met de voorbereidingen op een nieuw album en een clubtour. Aanstaande vrijdag verschijnt, na ruim een jaar, weer een nieuwe single, Sandcastles, het eerste muzikale voorproefje van het album dat begin 2022 verschijnt.