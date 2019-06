’George Clooney’ opgepakt in Thailand

De Italiaanse ’George Clooney’, Francesco Galdelli, wordt door de Thaise politie in zijn kraag gevat. Ⓒ AFP

De Italiaan Francesco Galdelli (58) en zijn vrouw Vanja Goffi (45) zijn gearresteerd in Thailand, omdat de man zich had uitgegeven voor George Clooney en in diens naam kleren had verkocht via internet. Hij had gedaan alsof de kledingzaak door de wereldberoemde acteur zelf was geopend.