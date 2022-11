Martijn Krabbé wil stoppen met televisie maken

„Ik heb er deze week over nagedacht, van wat ga ik eens doen met mijn leven. Want dat ik iets anders ga doen dat is wel duidelijk”, vertelt de televisiemaker tot grote verbazing van zijn tafelgasten Monica Geuze en Beau van Erven Dorens. Die laatste vraagt daarop of Krabbé wil stoppen met televisie maken. „Ja”, zegt hij instemmend. „Ik wil iets anders gaan doen.”

Wat dat is, is wel duidelijk voor Krabbé: plaatjes draaien op een dansvloer. Voorlopig is de presentator echter nog wel even op tv te zien. Wanneer Van Erven Dorens hem vraagt hoelang dat ongeveer nog gaat duren, zegt Krabbé: „ik denk een jaar of drie of zo, ik denk dat dit mijn laatste contract is.”

The Voice

Martijn Krabbé vond het vertrek van Anouk bij The Voice of Holland (TVOH) niet chic. De zangeres besloot haar werk als coach bij het programma neer te leggen toen er verhalen naar buiten kwamen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik achter de schermen bij het programma. Anouk noemde het programma „een corrupte bende.”

Anouk was geen makkelijke om mee te werken, zo vertelt Krabbé in het RTL-programma. „Ik ben altijd vreselijk blij met haar geweest, maar zij vond het een klote format”, vertelt de presentator van het programma. Anouk zou „best” één goede kandidate willen coachen, maar niet nog zeven „kneuzen.” „Dat is hartstikke leuk, maar je zal ermee moeten werken”, aldus Krabbé, die zegt dat Anouk constant „een grote zwarte donderwolk” om haar heen had.

Krabbé kon er naar eigen zeggen wel om lachen. „Maar het heeft ons als productie veel moeite gekost om haar een beetje vrolijk te houden. En wat gebeurt er dan? Dit ontploft en binnen een week zegt zij: ’dit is één grote corrupte bende’”, zegt de presentator tegen programmamaker Beau van Erven Dorens. „Hoe denk je dat wij ons voelden allemaal? We hebben verdorie de rode loper voor je uitgelegd de afgelopen zes jaar. Wat zullen we nou krijgen?”

(Tekst loopt door onder de foto.)

Anouk, Waylon en Martijn Krabbé bij de finale van The Voice of Holland in studio 22 te Hilversum. Ⓒ ANP/HH

Aangiften

Krabbé zegt verder dat hij zich „enorm schaamt”, omdat hij zich verantwoordelijk voelt. „Dit heeft zich kennelijk kunnen afspelen on my watch. Als er maar één procent waar is van wat er wordt gezegd daarover, dan is dat echt rampzalig, fout en verschrikkelijk.” De presentator zegt dat er zo’n 200 mensen bij het programma werken. Hij gelooft dat 197 daarvan „vrij van enige blaam” zijn. „Ik vind dat ik het had moeten weten. En als je het niet weet, dan kan je je afvragen: waarom is dat? Heb ik niet goed genoeg opgelet, heb ik niet doorgevraagd?”

Sinds eind april wordt onderzoek gedaan naar mogelijke zedenfeiten gepleegd door vier personen rond het programma, namelijk rapper Ali B, voormalig bandleider Jeroen Rietbergen, zanger Marco Borsato en een regisseur. Twee aangiften tegen die laatste zijn geseponeerd. Rietbergen erkende dat hij relaties van „seksuele aard” heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland. In januari kondigde Anouk haar vertrek bij het programma aan. „Ik wil niet werken waar jarenlang gewoon een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet”, zei ze in een video op haar Instagram.