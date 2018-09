Nick Cannon verruilt ziekenhuis voor studio

Hij is na het verlaten van het ziekenhuis meteen naar een opname-studio gegaan om nieuwe muziek te maken. Dit blijkt uit een video die Nick donderdag plaatste op Instagram.

"Ik ben weer beter. Geen ziekenhuisbed kan me vasthouden. Jullie kunnen allemaal zien waar ik nu ben, in een studio. Ik ben rechtstreeks van het ziekenhuis naar de studio gegaan. Het voelt goed terug te zijn", zegt de rapper en acteur, die laat blijken veel plannen te hebben voor het nieuwe jaar. Hij kijkt onder meer uit naar tv-optredens en een nieuwe comedyshow.

De komiek en presentator van America's Got Talent vertelt dat hij vijf bloedtransfusies heeft gekregen tijdens zijn verblijf in het Cedars-Sinai-ziekenhuis in Los Angeles. "Het is ongelooflijk. Blijf gemotiveerd en je kunt alles aan."