Jennifer Lawrence in flauwe ontmaagdingskomedie ’No hard feelings’

De Oscarwinnares uit Silver linings playbook speelt Maddie, een werkloze Uber-chauffeur die haar huis dreigt te verliezen. Dan wijst een vriendin haar op een advertentie waarin twee steenrijke helikopterouders iemand zoeken die hun sullige zoon Percy wil daten, zodat hij straks met wat meer ‘levenservaring’ naar Princeton gaat. Drank, drugs, seks: alles is toegestaan...

Zo beloofde No hard feelings een stoute en onstuimige ontmaagdingskomedie te worden. Maar na het eenvoudig verkregen basisidee had Stupnitsky er goed aan gedaan wat meer tijd en aandacht in het script te steken. Nu moet we het doen met enkele grappig bedoelde sketches die uiteindelijk plat op hun gezicht gaan.

Tijdens een avondje naaktzwemmen worden hun kleren gestolen en een eerste poging tot seks loopt uit op een vroegtijdige ejaculatie. “En dat waren enkel nog maar mijn dijen,” verzucht een hevig gebotoxte en dus expressieloze Jennifer Lawrence die ondanks al haar ervaring laat zien dat ze een komedie (nog) niet alleen kan dragen. Zo is No hard feelings als een date waar je ontzettend naar hebt uitgekeken, maar die uiteindelijk behoorlijk teleurstelt.

Eric le Duc

✭✭✩ (2,5 van de 5 sterren)