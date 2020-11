Joachim en Marie vieren 12,5 jarig huwelijksjubileum

De foto van het stel, waarop ze elkaar innig omarmen, is in Parijs gemaakt door hun dochter, prinses Athena. De prins is sinds september aan de slag in de Franse hoofdstad, waar hij zo'n anderhalf jaar woont met zijn vrouw Marie en hun twee kinderen. Daar werkt de jongste zoon van koningin Margrethe als defensieattaché op de Deense ambassade.

Joachim en Marie vieren hun jubileum in ’besloten kring’, zo laten ze weten. Het stel is op 24 mei 2008 in de Møgeltønder-kerk in het gelijknamige plaatsje getrouwd.