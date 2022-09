Veertien jaar jong en gedoemd in ’Dealer’

Op zijn chopper-fiets scheurt Johnny (Sverre Rous) door de donkere straten van Antwerpen, een voorraadje cocaïne in zijn buidel. Al is hij pas 14, dealen doet dit lefgozertje als een pro, met harde hand aangestuurd door grotere vis Luca (Bart Hollanders).

Zijn ontmoeting met de gevierde toneelspeler Antony (Ben Segers) belicht echter een kwetsbaarder kant van Johnny. In hem denkt de jongen een vaderfiguur te vinden, een volwassene die wellicht redding en perspectief zou kunnen bieden. Geen onlogische behoefte, met een labiele kunstenares (Veerle Baetens) als moeder en een gezinsvervangend tehuis als woonadres.

Dat grote held Antony zijn eenzaamheid wegsnuift of verdooft met gruizige seks, is echter een teken aan de wand. Want hoewel ook hij lijkt op te bloeien in zijn tijdelijke vaderrol, blijken z’n verslavingen en zelfhaat sterker. De sfeer van doem krijgt in Dealer dan ook steeds meer de overhand. Niet verwonderlijk en ook weinig origineel in sociaal-realistische drama’s over dit onderwerp, wel goed gespeeld en pakkend verbeeld.