Razend populaire BTS voor het eerst in Nederland op 1

Vorig jaar april was BTS al eens dichtbij toen Map of the Soul: Persona tot nummer twee kwam. Billie Eilish hield de groep toen met When We All Fall Asleep, Where Do We Go van de eerste plaats. De zangeres staat met haar plaat inmiddels bijna een heel jaar in de top 10 en nu met een derde positie nog steeds hoog genoteerd.

BTS kwam vrijdag nog in het nieuws omdat de band een serie concerten in eigen land annuleerde vanwege het coronavirus. De Koreanen doen in juli De Kuip in Rotterdam aan. Dat concert gaat voor zover nu bekend gewoon door.