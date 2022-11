Rachel Hazes dreigt met kort geding, Coldeweijer verwijdert video

In de bewuste video deed Coldeweijer volgens Hazes „onjuiste en zweer kwetsende uitlatingen” over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Ook deed Coldeweijer uitspraken over de gevolgen die dat zou hebben voor de verstandhouding tussen moeder en zoon Hazes.

Hazes laat weten „blij” te zijn dat de video offline is en dat ze „het verspreiden van dit soort kwetsende en onware roddels door juicekanalen een halt heeft kunnen toeroepen.” De video is inmiddels niet meer te zien op het YouTube-kanaal van Coldeweijer.