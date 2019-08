Meghan Markle MISBRUIKT voor PILLENRECLAME

Zonder het zelf te weten, werd Meghan Markle ingezet voor reclamedoeleinden.

Opschudding in Engeland nu MEGHAN MARKLE, ongewild, ingezet is om allerlei dubieuze dieetpillen te slijten. Op verschillende websites wordt zij zelfs gequoot om het hachelijke goedje aan de man en/of vrouw te brengen. Allemaal nep, maar Buckingham Palace zit er mee in zijn maag...