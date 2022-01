Premium Het beste van De Telegraaf

Longpest in jeugdgevangenis: Marieke Nijkamp liet zich inspireren door covid-pandemie

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Marieke Nijkamp in haar werkkamer. Ⓒ Foto Robert Hoetink

De nieuwe jeugdthriller van Marieke Nijkamp is ongekend spannend en actueel. De Twentse auteur, die vooral in Amerika razend populair is dankzij haar bestseller 54 minuten (over school shootings) liet zich voor Als de nacht valt inspireren door de pandemie. „Ik schreef het in de lockdown, terwijl ik zelf herstellende was van het virus en kampte met long-covidklachten. Werken deed ik soms liggend in bed en was een prettige vlucht uit de dagelijkse, soms letterlijk benauwde realiteit.”