Rob Lowe trots op zoon

De 25-jarige zoon deelde een foto van een paar jaar geleden waarop hij een fles wijn aan zijn mond heeft. Daarnaast plaatst hij een schermafbeelding van een app die zijn nuchtere dagen telt. „Ik heb nooit iets gedeeld over mijn ontwenning omdat ik dat te persoonlijk vond, maar vandaag ben ik van gedachten veranderd. Ik ben nu twee jaar nuchter en dankbaarder dan ooit voor de steun van iedereen om me heen.”

De acteur en scriptschrijver zegt mee te leven met verslaafden die het in deze spannende tijden extra moeilijk hebben, en moedigt hen aan een van de virtuele bijeenkomsten van de AA bij te wonen. Rob reageerde al snel op de post. „Ik ben trotser op je dan ooit. Je harde werk is een inspiratie. Blijf op de goede weg.”

’Wat de wereld nodig heeft’

John werkt momenteel als een van de schrijvers van brandweerserie 9-1-1: Lone Star, waarin zijn pa de hoofdrol speelt. De jonge Lowe heeft ook een aantal acteerrollen op zijn naam staan. In een interview met BuzzE vertelde Rob onlangs dat hij niet direct stond te springen toen zijn jongste zoon de showbizzwereld in wilde gaan. „Het is een hele slimme jongen. Hij heeft universiteit Stanford gedaan en is met hoge cijfers afgestudeerd. Dus toen hij vertelde dat hij acteur wilde worden, dacht ik: ’net wat de wereld nodig heeft: weer iemand die echt iets had kunnen betekenen maar in plaats daarvan toneel wil spelen’.”

Toch is de acteur trots dat zoonlief zich ondanks zijn connecties heeft bewezen als scriptschrijver. „Je moet uiteindelijk wel laten zien dat je iets kan. En dat heeft hij gedaan. Ik ben een ontzettend trotse pa.”