Door Cardi B gegooide microfoon toch niet verkocht voor 100.000 dollar

De rapper wierp de microfoon naar een vrouw die drank naar haar had gegooid toen zij op het podium stond in Las Vegas. Audiobedrijf The Wave, de eigenaar van de microfoon, kreeg het voorwerp na afloop van de show terug en besloot het te veilen. De opbrengst zou naar twee goede doelen gaan: een organisatie voor gewonde veteranen en een instelling voor tieners en jongvolwassenen met een beperking.

Een persoon had bijna een ton geboden en had 48 uur om te betalen. De bieder reageerde echter niet op berichten, vertelt de eigenaar van het audiobedrijf aan entertainmentsite TMZ. De eigenaar heeft nu contact gezocht met de persoon die daarna het hoogste bedrag heeft geboden, al wordt niet gemeld hoeveel dat is. Als dat ook op niets uitloopt, wordt de microfoon mogelijk privé verkocht.

Cardi B werd verdacht van mishandeling na het incident. Later maakte de politie bekend dat ze niet wordt vervolgd.