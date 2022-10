Black Panther-regisseur ’eeuwig dankbaar’ voor samenwerking met Rihanna

„Ik zeg dit: ik heb haar niets laten doen. Ik denk niet dat iemand haar iets kan laten doen, ze is iemand die het op haar eigen manier doet”, aldus Coogler tegen entertainmentwebsite ET. „Ik ben gewoon heel dankbaar dat ze heeft willen meewerken. En ik zal haar eeuwig dankbaar zijn. Niet alleen haar, maar ook alle andere fantastische muzikanten die op de soundtrack staan.”

Het nummer heet Lift Me Up en komt vrijdag uit, maar kan nu al worden op gereserveerd bij Apple Music en Spotify. De film Black Panther: Wakanda Forever gaat op 9 november in première. De laatste jaren is het muzikaal gezien nogal stil geweest rondom Rihanna. Haar laatste studio-album dateert van zes jaar geleden, vijf jaar terug verscheen haar laatste solosingle Lemon. In februari treedt de zangeres op in de pauzeshow van de Super Bowl.