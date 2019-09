Hailey Bieber voelde zich minderwaardig bij Kendall en Gigi

„Ik ben korter dan meeste meiden. Ondanks dat ik 1,71 meter ben, ben ik geen catwalkmeisje waardoor ik mij heel erg minderwaardig voelde ten opzichte van een aantal van mijn vrienden. Kijk naar Kendall en Bella en Gigi. Ze zijn allemaal lang en lopen over elke catwalk. Een tijdje twijfelde ik of ik de carrière kon hebben die ik graag wilde als ik niet de catwalk op kon.” Hailey kreeg vaak te horen van dat ze „geen echt model” was.

„Het was teleurstellend totdat ik mijn eigen weg vond. Ik zie er niet kort uit op foto’s. Je kan succesvol zijn zonder ooit over de catwalk te lopen. En dat heb ik goed gedaan”, aldus de blondine. „Ik ben trots op mezelf dat ik een meer commerciële carrière heb weten op te bouwen voor mezelf en er zelfverzekerd over ben. Ik heb een show gepresenteerd, ik heb grote Amerikaanse campagnes gedaan en veel andere dingen die ik leuk vond. Soms voelt het alsof ik mijn weg nog moet vinden, maar ik weet dat ik in de juiste richting ga.”

Huwelijksperikelen

Het gaat Hailey niet alleen voor de wind in haar carrière, ook in haar huwelijk met Justin Bieber vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Hailey, die vrijdag haar eenjarig huwelijksjubileum met de zanger vierde, zei vorig jaar dat het huwelijkse leven haar zwaar viel. „Dat zei ik toen we net waren getrouwd. Luister, het huwelijk is altijd zwaar.” Volgens de blondine draait het allemaal om compromissen sluiten. „Ik deed die uitspraak toen er veel dingen veranderden. Ik had nog nooit met iemand samengewoond. Ik had nog nooit met iemand op die manier samengeleefd, dus ik moest leren hoe je ruimte deelt.”

Gelukkig hebben de twee hun draai gevonden. „Het is nu gemakkelijker, omdat we een ritme hebben gevonden. We hebben meer plezier samen, wat hoort te gebeuren wanneer je meer tijd doorbrengt met iemand van wie je houdt.”