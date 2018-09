Record voor jubileum All You Need is Love

Ⓒ ANP Kippa

Ruim drie miljoen tv-kijkers stemden op kerstavond af op All You Need is Love. De kerstspecial waarin Robert ten Brink voor romantische verrassingen zorgde, is met 3.046.000 kijkers het best bekeken tv-programma van de zaterdagavond. Het is ook de hoogste score ooit in het 25-jarig bestaan van de show, meldt RTL4.