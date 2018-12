Lara Stone verveelde zich

Als klein kind was Lara dol op Mierlo. “Het is er rustig en veilig. Ik rende altijd de deur uit om buiten te spelen.” Nu ze zelf moeder is, weet het model het Noord-Brabantse dorp weer wel te waarderen. “Als ik er met mijn zoon heen ga, vind ik het heerlijk. Die vrijheid en rust”, zegt Lara, die met haar ex David Walliams een driejarig zoontje, Alfred, heeft.

Lara vertelt The Edit dat ze een moeilijke puber was. “Ik werkte me op school altijd in de nesten, er werd steeds gedreigd met een schorsing. Uiteindelijk besloot mijn moeder me van school te halen toen ik zestien was en ben ik naar Parijs verhuisd.”

Oud

In de Franse hoofdstad werd Lara een paar jaar daarvoor gescout. “Dat was het meest verwarrende wat me ooit is overkomen, ik was zeker niet aantrekkelijk.” Model worden was Lara nooit van plan. “Ik vraag me nog steeds af of ik wel echt geschikt ben.”

Lara kan niet op hakken lopen en is daarom altijd erg gespannen voor modeshows. Desondanks hoopt de blondine nog een tijdje mee te kunnen draaien in het modellenwereldje. “Ik ben net 33 geworden, dat is vrij oud voor een model. Ik werk met meiden die in 2001 zijn geboren!”

Ook hoopt Lara nog een keer moeder te worden. “Daar denk ik soms aan. De tijd zal het leren, denk ik. Op dit moment ben ik heel gelukkig met één kind. Hij is het beste wat mij ooit is overkomen. Ik ben trots op hem.”