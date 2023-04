Gerard Ekdom vindt ontwikkelingen kunstmatige intelligentie in muziek ’doodeng’

„Die houdt haar hart vast, want AI, artificial intelligence, neemt nu langzaam maar zeker de mensheid over en is niet meer tegen te houden”, schrijft Ekdom. Als voorbeeld noemt Ekdom een lied dat met behulp van AI gemaakt is en waarop de stemmen van Drake en The Weeknd zijn nagebootst. „De techniek is dus zo ver, dat je je favoriete rapper of zanger kunt laten zingen zoals jij wilt, met de lyrics die jij hebt bedacht. Dood- en doodeng”, vindt Ekdom.

Het lied met de stemmen van Drake en The Weeknd is inmiddels op last van hun platenmaatschappij van streamingplatforms verwijderd. Het nummer was al meer dan 600.000 keer beluisterd op Spotify.