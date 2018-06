Ruben Nicolai jongleerde met borstimplantaten

In een dubbelinterview met Lieke van Lexmond komt het onderwerp schoonheid aan de orde. Ruben geeft toe dat de implantaten die bij hem thuis in een schaal lagen vaak werden gebruikt om mee over te gooien, maar vertelt ook dat er in het gezin nooit sceptisch gedaan werd over het vak van zijn pa. "Mijn vader zei dan altijd: Je hebt geen idee hoe iemand die overtuigd is van het feit dat ze te kleine borsten heeft, opziet tegen de lente, het moment dat de dikke truien uit moeten."

Lieke, die het programma Lelijke Eendjes presenteert waarin kandidaten een make-over krijgen door onder meer plastische chirurgie, ziet dat ook. "De transformatie is echt fantastisch. Ik ben keer op keer weer verbaasd wat de artsen allemaal kunnen en hoe het het leven van de deelnemers verandert."