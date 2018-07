The Beach Boys mogelijk bij inauguratie Trump

The Beach Boys zijn gevraagd om te zorgen voor de nodige good vibrations tijdens de inauguratie en volgens Page Six ligt de bal nu bij de iconische band uit Californië. "Ze hebben nog geen besluit genomen", vertelt een bron die dichtbij de band staat aan Page Six. Hoewel de band - die in 1961 werd opgericht - nog steeds de wereld rondtrekt als The Beach Boys, is er van de originele bezetting weinig over. Het enige lid dat sinds de oprichting nog deel uitmaakt van de band is Mike Love. Ook Bruce Johnston - die in 1965 aan de band werd toegevoegd - is van de partij. Brian Wilson en Al Jardine treden nog steeds regelmatig samen op, terwijl de overige twee leden - de broers Dennis en Carl Wilson - overleden zijn in respectievelijk 1983 1998.

In september van dit jaar vertelde de zanger aan popjournalist Hardeep Phull dat hij en zijn band openstaan om op te treden tijdens de festiviteiten, mocht Trump de verkiezing winnen. "Wij zijn al heel lang vrienden", liet Love destijds weten. "Betekent dat dan ook dat ik het met alles wat hij zegt eens ben? Nee... Maar als we worden gevraagd om te spelen, weet ik zeker dat we het zouden doen."

Grote namen

Het lukt de Republikeinen maar niet om een grote naam te strikken voor de ceremonie. Zo bedankten eerder al countryster Garth Brooks en tenor Andrea Bocelli voor de eer, nadat beiden - met name op social media - veel kritiek kregen van fans, die dreigden concerten van de twee te boycotten. "Ze zijn beiden onder de druk bezweken" vertelt een insider. "Hun telefoons ontploften bijna, waarna ze iets hadden van: dit is het allemaal niet waard.

Vandaag werd bekend dat ook Céline Dion niet te zien zal zijn op de installatie van de nieuwe president. Vooralsnog is het de organisatie alleen nog gelukt om de zestienjarige America's Got Talent-finaliste Jackie Evancho en de Mormon Tabernacle Choir - dat ook te horen was bij de inauguratie van voormalige presidenten Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Ronald Reagan en vader en zoon Bush - te boeken.

Vooralsnog hebben zowel de woordvoerders van The Beach Boys, als van DonaldTrump nog niet gereageerd. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat de band optreedt voor een Amerikaanse president. Eerder waren The Beach Boys al te zien bij Bill Clinton, George H.W. Bush en Ronald Reagan, die de groep bestempelde als "America’s band". In 2008 speelden The Beach Boys op een evenement voor Mitt Romney, waar John McCain de tekst voor het nummer Barbara Ann had veranderd en zong: "Bomb, bomb, bomb... Bomb, bomb Iran".