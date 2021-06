Frank Wentink verslaafd aan eigen dinnershow

Frank Wentink, 74 inmiddels, zit nog vol ideeën. Binnenkort start zijn nieuwe dinnershow in het Scheveningse Kurhaus. Ⓒ Paul Ridderhof

The Rolling Stones, Marlene Dietrich en Josephine Baker traden er op. De grote zaal van het Scheveningse Kurhaus is vaak het decor geweest voor wereldberoemde sterren die daar acte de présence gaven. Vanaf september presenteert Frank Wentink zijn nieuwe dinnershow in het beroemde hotel.