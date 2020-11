Maik de Boer verliest oom en tante in één week

Op het platform deelt Maik een foto van zijn oom Paul, die is overleden. „Een week later dan zijn zus, mijn tante Lieke die overleden is aan corona, overlijdt mijn peetoom Paul”, schrijft de stylist bij het kiekje.

Maik sluit zijn bericht af met steunbetuigingen aan de familie. „Ik wens zijn vrouw Tineke en z’n kinderen, Marion, Danielle, Peter en Pauline en uiteraard ook z’n kleinkinderen kracht en sterkte dit verlies te dragen. R.I.P. Paul.”