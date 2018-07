Zoon Sofia Vergara maakt debuut als model

Manolo (24) deelde de foto op Instagram. Hij is er samen met model Stevie DeFelice op te zien. Hij bedankt het tijdschrift voor de mogelijkheid en voor "de kans om naast Stevie DeFelice te zitten. Ik hoop dat ze niet te getraumatiseerd is." Sofia (44) deelde de foto met daarbij twee klappende handen emoji's.

Sofia trouwde op haar achttiende met de vader van Manolo, Joe Gonzalez. Het stel scheidde toen Manolo één jaar oud was. De Modern Family-actrice heeft geen andere kinderen, maar is momenteel met haar ex Nick Loeb in een rechtszaak verwikkeld over twee embryo's die ze tijdens hun relatie lieten invriezen. Nick eist deze op om via een draagmoeder vader te worden van de twee meisjes.