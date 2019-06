John Stamos: situatie Loughlin is moeilijk

De actrice, die in de serie Becky speelt, is verwikkeld geraakt in een omkopingsschandaal. Ze zou een half miljoen hebben betaald om haar twee dochters onder valse voorwendselen ingeloot te krijgen bij een prestigieuze universiteit.

In een interview met Entertainment Tonight noemt John de omstandigheden maandag ’moeilijk voor alle betrokkenen’. Volgens de acteur heeft iedereen die werkt aan de serie het er zwaar mee gehad. Hij wilde in het gesprek niet inhoudelijk ingaan op de zaak. De acteur, die zelf Uncle Jesse speelde in Full House en een aantal keer in die rol te zien was in Fuller House, zegt daar nog even mee te willen wachten.

Lori en haar echtgenoot Mossimo Giannulli verklaarden in april in de rechtbank onschuldig te zijn in de zaak. Ze zijn beiden op borgtocht vrij tot de volgende zitting in het proces.