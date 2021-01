Wonder Woman-regisseur: meer diversiteit in superheldenfilms

Ze deed haar uitspraken op Twitter. De regisseur had complimenten gekregen van een fan. Die schreef dat Wonder Woman 1984 verfrissend was. „Dank je”, schreef Jenkins terug. „Ik ben het ermee eens dat we meer variatie nodig hebben in superheldenfilms, niet minder. Ze zijn de grote metafoor van onze tijd!”

Het gaat Jenkins er niet alleen om dat de superheld een vrouw is. Aan Entertainment Weekly legde ze uit dat haar heldin niet alleen bezig is met het verslaan van een slechterik. Ze probeert volgens de regisseur de mensheid te verbeteren. „Het is bijna alsof ze echt een soort god is die probeert ons betere mensen te maken door ons anders om te laten gaan met de manier waarop we leven.”

Wonder Woman 1984 is sinds vorige maand te zien bij HBO Max in de Verenigde Staten. De film heeft volgens heeft producent Warner Bros wereldwijd meer dan 100 miljoen dollar in het laatje gebracht. Door het succes gaat de filmstudio de derde film in de reeks versneld produceren.