Christian Bale moest flink afvallen voor racefilm

De 45-jarige acteur vertelde dinsdag op het filmfestival van Toronto, TIFF, dat hij niet eens in een raceauto paste na de opnames van Vice, de film die hem een Oscarnominatie opleverde voor zijn rol als Cheney, „Die auto’s zijn bepaald niet gemaakt voor zwaardere mannen. Ze zijn überhaupt al niet erg comfortabel.”

Hoeveel kilo Bale deze keer precies moest afvallen vertelde hij niet. Het was zeker niet de eerste keer dat de acteur behoorlijk wat gewicht verloor voor een filmrol. In 2004 viel hij dertig kilo af voor de film The Machinist. In de maanden daarna kwam hij weer veertig kilo aan om Batman te spelen in Batman Begins.

Bale speelt in Ford v Ferrari coureur Ken Miles. De film vertelt het waargebeurde verhaal over de wedloop tussen de twee autobedrijven om een winnende auto te produceren voor een race in Le Mans in 1966. Matt Damon kroop voor de film in de huid van autobouwer Carroll Shelby.